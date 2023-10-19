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الربيعة يلتقي بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

10/19/2023 2:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين, إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية السعودية للأونروا والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين. كما ناقشا أهمية فتح المعابر الإنسانية وسرعة إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين العزل في غزة.

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