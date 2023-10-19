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ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

10/19/2023 2:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، بحوزته (9) طيور مصيدة، وشبك صيد، ودربيل، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك غرامة (100) ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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