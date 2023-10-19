المركزي الأوروبي يستعد لإصدار اليورو الرقمي

MENAFN - Al Watan) أعلن البنك المركزي الأوروبي الانتقال إلى مرحلة التحضير في مشروع اليورو الرقمي، تمهيداً لإصداره خلال السنوات المقبلة رغم عدم اتخاذ مجلس الإدارة قراراً نهائياً بعد.

كما قال المركزي الأوروبي أن مجلس إدارته أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحضير لليورو الرقمي -التي تستغرق عامين- في الأول من نوفمبر، والتي سوف يتم خلالها الانتهاء من صياغة القواعد، واختيار الشركاء من القطاع الخاص، وإجراء بعض التجارب والاختبارات.

وأضاف البيان أنه بعد مرور فترة العامين سوف يقرر مجلس الإدارة ما إذا كان سيتم الانتقال للمرحلة التالية من التحضيرات، تمهيداً لإمكانية إصدار العملة الرقمية، مؤكداً أن الشروع في مرحلة الإعداد "ليس قرارًا بشأن إصدار اليورو الرقمي".

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد أنه من الضروري إعداد العملة الأوروبية للمستقبل، قائلة: نحن نتصور اليورو الرقمي كنموذج رقمي من النقد الذي يمكن استخدامه لجميع المدفوعات الرقمية، مع تلبية أعلى معايير الخصوصية، جنبًا إلى جنب مع النقود الفعلية الذي ستكون متاحة بشكل دائم.