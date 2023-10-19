المركزي الأوروبي يستعد لإصدار اليورو الرقمي

(MENAFN
- Al Watan) أعلن البنك المركزي الأوروبي الانتقال إلى مرحلة التحضير في مشروع اليورو الرقمي، تمهيداً لإصداره خلال السنوات المقبلة رغم عدم اتخاذ مجلس الإدارة قراراً نهائياً بعد.
كما قال المركزي الأوروبي أن مجلس إدارته أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحضير لليورو الرقمي -التي تستغرق عامين- في الأول من نوفمبر، والتي سوف يتم خلالها الانتهاء من صياغة القواعد، واختيار الشركاء من القطاع الخاص، وإجراء بعض التجارب والاختبارات.
وأضاف البيان أنه بعد مرور فترة العامين سوف يقرر مجلس الإدارة ما إذا كان سيتم الانتقال للمرحلة التالية من التحضيرات، تمهيداً لإمكانية إصدار العملة الرقمية، مؤكداً أن الشروع في مرحلة الإعداد "ليس قرارًا بشأن إصدار اليورو الرقمي".
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد أنه من الضروري إعداد العملة الأوروبية للمستقبل، قائلة: نحن نتصور اليورو الرقمي كنموذج رقمي من النقد الذي يمكن استخدامه لجميع المدفوعات الرقمية، مع تلبية أعلى معايير الخصوصية، جنبًا إلى جنب مع النقود الفعلية الذي ستكون متاحة بشكل دائم.
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