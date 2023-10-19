الذكاء الاصطناعي ينجح في تشخيص مرض السكري من خلال الصوت

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة حديثة، نشرت في Mayo Clinic Proceedings: Digital Health، عن نجاح الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأشخاص المصابين بمرض السكري من خلال "جمل صوتية" للشخص عبر الهاتف الذكى، ما يعد خطوة كبيرة فى اكتشاف المرض، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

مرّن باحثون كنديون الذكاء الاصطناعى على التنبؤ بدقة بمرض السكري من النوع الثاني من خلال 6 إلى 10 ثوانٍ فقط من صوت المريض، وذلك بعد استخدام 14 سمة صوتية للاختلافات بين الأفراد غير المصابين بالسكري والمصابين به من النوع الثانى .

وقد ركز الذكاء الاصطناعى على مجموعة من السمات الصوتية، بما في ذلك التغييرات الطفيفة في طبقة الصوت وكثافة الصوت التي لا تستطيع الأذن الأطباء سماعها، وربط تلك البيانات بالمعلومات الصحية الأساسية، بما فى ذلك عمر المريض وجنسه وطوله ووزنه.

واستخدم العلماء تسجيلات ما بين 6 إلى 10 ثوانٍ من الأصوات، إلى جانب البيانات الصحية الأساسية لهم، بما في ذلك العمر والجنس والطول والوزن، بهدف إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تمييز ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكر من النوع الثانى أم لا، وتمتع النموذج بدقة تبلغ 89% للنساء و86% للرجال.

فيما حلل العلماء أكثر من 18 ألف تسجيل و14 ميزة صوتية للاختلافات بين أولئك الذين يعانون من مرض السكر وأولئك الذين لا يعانون، ثم نظروا إلى عدد من السمات الصوتية، مثل التغيرات في طبقة الصوت وشدتها التي لا يمكن للأذن إدراكها.

وتمكن الباحثون من اكتشاف التغيرات في الصوت المرتبطة بمرض السكر من النوع الثاني، ووجدوا أن التغيرات الصوتية تظهر بطرق مختلفة بين الرجال والنساء.