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بنك البلاد يقدم عوائد مالية تفوق 6% لحساب“الاستثمار بالوكالة

10/19/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار بطريقة آمنة ومريحة، يقدم بنك البلاد عوائد مالية تفوق الـ 6% كعوائد سنوية لحساب الاستثمار بالوكالة ، ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام بنك البلاد بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه، تلبي احتياجاتهم المالية وتتماشى مع متطلباتهم الاستثمارية. حيث أكّد بنك البلاد أنه يمكن فتح الحساب بدون أي رسوم اشتراك أو أي رسوم عبر تطبيق البلاد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد للعملاء، مما يجعله بديلًا للودائع التقليدية، ومتوافقاً مع ضوابط اللجنة الشرعية، وخيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن حلول استثمارية أمنة و بطريقة مُبتكرة.
ويتيح البنك للعملاء إمكانية الاستفادة من حساب الاستثمار بالوكالة عبر الريال السعودي والدولار الأمريكي، مما يوفر مزيدًا من التنوع دون رسوم على عملية الاستثمار الذي يبدأ من فترة شهر وحتى 24 شهر، مع إمكانية التجديد التلقائي لعقد الوكالة بنفس رأس المال وتحويل الأرباح إلى الحساب الجاري أو إعادة استثمار رأس المال والأرباح بشكل تلقائي مما يسهل عملية الاستثمار ويحقق عوائد إضافية بشكل مستمر.
الجدير بالذكر أن حساب الاستثمار بالوكالة يعد أحد أهم المنتجات المصرفية المبتكرة التي يعتز بتبنّيها بنك البلاد لتتماشى مع مبادرة تعزيز الوعي المالي والادخار أحد أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. في حين يتيح حساب الاستثمار بالوكالة للسعوديين والمقيمين على حدٍ سواء التسجيل فيه للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة بطريقة سهلة جدا عبر تطبيق البلاد وعلى مدار الساعة.

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