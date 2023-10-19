2 مليون دولار منحة من المصرية للميثانول لتوفير ألف فرصة عمل بدمياط

MENAFN - Al-Borsa News) شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين الشركة المصرية لإنتاج الميثانول (ميثانكس) ومنظمة العمل الدولية، التي ستقدم دعمًا لبرنامج“وظائف لائقة لشباب مصر” الذي تديره الشركة في محافظة دمياط، وذلك في إطار دورها المجتمعي ضمن استراتيجية قطاع البترول للمساهمة في التنمية المجتمعية في مناطق العمل والإنتاج.

وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم الخميس – أن شركة (ميثانكس)، المشغلة لمصنع إنتاج الميثانول بمحافظة دمياط، ستقدم منحة بقيمة 2 مليون دولار لدعم توفير فرص العمل للشباب من خلال البرنامج، الذي يستهدف 1,000 فرصة عمل في محافظة دمياط، من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط. تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة (ميثانكس) الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.

وأعرب محمد شندي، العضو المنتدب لشركة (ميثانكس)، عن اعتزاز شركته بالتأثير الإيجابي للبرنامج الذي نُفذته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمتها (ميثانكس) عام 2019، مؤكدًا استمرار هذه الشراكة لدعم توفير 1.000 فرصة عمل إضافية على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث تتضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة (ميثانكس) المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.

من جانبه، صرح إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بأن استمرار الشراكة القوية مع شركة (ميثانكس) لمدة خمس سنوات أخرى يأتي كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط، مضيفا أن هذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.

وتعمل شركة (ميثانكس) على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط منذ عام 2019 في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة، وأسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع“وظائف لائقة لشباب مصر” الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات عن توفير أكثر من 2,300 فرصة تدريب و725 فرصة عمل.

وستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.

أ. ش. أ