2 مليون دولار منحة من المصرية للميثانول لتوفير ألف فرصة عمل بدمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين الشركة المصرية لإنتاج الميثانول (ميثانكس) ومنظمة العمل الدولية، التي ستقدم دعمًا لبرنامج“وظائف لائقة لشباب مصر” الذي تديره الشركة في محافظة دمياط، وذلك في إطار دورها المجتمعي ضمن استراتيجية قطاع البترول للمساهمة في التنمية المجتمعية في مناطق العمل والإنتاج.
وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم الخميس – أن شركة (ميثانكس)، المشغلة لمصنع إنتاج الميثانول بمحافظة دمياط، ستقدم منحة بقيمة 2 مليون دولار لدعم توفير فرص العمل للشباب من خلال البرنامج، الذي يستهدف 1,000 فرصة عمل في محافظة دمياط، من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط. تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة (ميثانكس) الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.
وأعرب محمد شندي، العضو المنتدب لشركة (ميثانكس)، عن اعتزاز شركته بالتأثير الإيجابي للبرنامج الذي نُفذته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمتها (ميثانكس) عام 2019، مؤكدًا استمرار هذه الشراكة لدعم توفير 1.000 فرصة عمل إضافية على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث تتضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة (ميثانكس) المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.
من جانبه، صرح إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بأن استمرار الشراكة القوية مع شركة (ميثانكس) لمدة خمس سنوات أخرى يأتي كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط، مضيفا أن هذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.
وتعمل شركة (ميثانكس) على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط منذ عام 2019 في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة، وأسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع“وظائف لائقة لشباب مصر” الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات عن توفير أكثر من 2,300 فرصة تدريب و725 فرصة عمل.
وستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.
أ. ش. أ
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