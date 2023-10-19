سهم أمريكان إيرلاينز يلامس أدنى مستوياته فى 3 سنوات بعد تحول الشركة للخسارة

MENAFN - Al-Borsa News) لامس سهم الخطوط الجوية الأمريكية“أمريكان إيرلاينز- American Airlines” أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات، خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، بعدما تحول الشركة للخسارة في الربع الثالث.

وتراجع السهم الذي يتداول تحت الرمز“AAL” في بورصة“ناسداك” بنسبة 0.20% إلى 11.34 دولار بحلول، بعدما انخفض في وقت سابق بنحو 1.8% إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

وتحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية في الربع الثالث والتي بلغت 545 مليون دولار أو 83 سنتًا للسهم، مقارنة بصافي دخل قدره 483 مليون دولار أو 69 سنتًا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، نمت الإيرادات بنسبة 0.1% إلى مستوى قياسي بلغ 13.48 مليار دولار، وسط“بيئة طلب مرنة” وإيرادات قياسية لبرنامج مكافآت السفر وبطاقات الائتمان، لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 13.51 مليار دولار.