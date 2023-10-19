سهم أمريكان إيرلاينز يلامس أدنى مستوياته فى 3 سنوات بعد تحول الشركة للخسارة

(MENAFN
- Al-Borsa News) لامس سهم الخطوط الجوية الأمريكية“أمريكان إيرلاينز- American Airlines” أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات، خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، بعدما تحول الشركة للخسارة في الربع الثالث.
وتراجع السهم الذي يتداول تحت الرمز“AAL” في بورصة“ناسداك” بنسبة 0.20% إلى 11.34 دولار بحلول، بعدما انخفض في وقت سابق بنحو 1.8% إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020.
وتحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية في الربع الثالث والتي بلغت 545 مليون دولار أو 83 سنتًا للسهم، مقارنة بصافي دخل قدره 483 مليون دولار أو 69 سنتًا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، نمت الإيرادات بنسبة 0.1% إلى مستوى قياسي بلغ 13.48 مليار دولار، وسط“بيئة طلب مرنة” وإيرادات قياسية لبرنامج مكافآت السفر وبطاقات الائتمان، لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 13.51 مليار دولار. أرقام
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