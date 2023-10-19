Thursday, 19 October 2023 11:34 GMT

سهم أمريكان إيرلاينز يلامس أدنى مستوياته فى 3 سنوات بعد تحول الشركة للخسارة

10/19/2023 2:18:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) لامس سهم الخطوط الجوية الأمريكية“أمريكان إيرلاينز- American Airlines” أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات، خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، بعدما تحول الشركة للخسارة في الربع الثالث.

وتراجع السهم الذي يتداول تحت الرمز“AAL” في بورصة“ناسداك” بنسبة 0.20% إلى 11.34 دولار بحلول، بعدما انخفض في وقت سابق بنحو 1.8% إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

وتحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية في الربع الثالث والتي بلغت 545 مليون دولار أو 83 سنتًا للسهم، مقارنة بصافي دخل قدره 483 مليون دولار أو 69 سنتًا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، نمت الإيرادات بنسبة 0.1% إلى مستوى قياسي بلغ 13.48 مليار دولار، وسط“بيئة طلب مرنة” وإيرادات قياسية لبرنامج مكافآت السفر وبطاقات الائتمان، لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 13.51 مليار دولار.

أرقام

MENAFN19102023000202011048ID1107273060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث