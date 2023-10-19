استقرار الأسهم الأمريكية مع ترقب كلمة باول

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أملًا في الحصول على إشارات واضحة بشأن مستقبل السياسة النقدية واقتصاد الولايات المتحدة.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33676 نقطة.

كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4316 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.15% إلى 13330 نقطة.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.

واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4316 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.15% إلى 13330 نقطة.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.

ويراقب المستثمرون تصريحات“جيم باول” في النادي الاقتصادي بنيويورك في وقت لاحق اليوم، لاستنباط إشارات حول مسار أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار ارتفاع عائدات السندات.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 198 ألف طلب، وهو المستوى الأدنى منذ يناير، ويقارن بتوقعات أشارت إلى 210 آلاف طلب، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم.

على جانب آخر، ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي 5 نقاط إلى سالب 9 نقاط في أكتوبر، ليظل ضمن نطاق الانكماش للشهر الثاني على التوالي، وهي أيضًا قراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى سالب 6.8 نقطة فقط.

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