استقرار الأسهم الأمريكية مع ترقب كلمة باول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أملًا في الحصول على إشارات واضحة بشأن مستقبل السياسة النقدية واقتصاد الولايات المتحدة.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33676 نقطة.
كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4316 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.15% إلى 13330 نقطة.
وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.
واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4316 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.15% إلى 13330 نقطة.
وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.
ويراقب المستثمرون تصريحات“جيم باول” في النادي الاقتصادي بنيويورك في وقت لاحق اليوم، لاستنباط إشارات حول مسار أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار ارتفاع عائدات السندات.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 198 ألف طلب، وهو المستوى الأدنى منذ يناير، ويقارن بتوقعات أشارت إلى 210 آلاف طلب، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم.
على جانب آخر، ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي 5 نقاط إلى سالب 9 نقاط في أكتوبر، ليظل ضمن نطاق الانكماش للشهر الثاني على التوالي، وهي أيضًا قراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى سالب 6.8 نقطة فقط.
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