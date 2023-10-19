Thursday, 19 October 2023 11:34 GMT

انخفاض أرباح أكبر منتج للرقائق فى العالم بنسبة 25%

10/19/2023 2:18:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي- TSMC” أكبر انخفاض في أرباحها منذ الربع الأول من عام 2019، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، لكن نتائجها جاءت أفضل من التوقعات.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم في بيان الخميس، إن أرباحها للربع الثالث بلغت 211 مليار دولار تايواني جديد (6.69 مليار دولار أمريكي)، مع استمرار ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

وانخفضت الإيرادات بنحو 11% إلى 546.73 مليار دولار تايواني جديد (17.28 مليار دولار أمريكي)، مقابل توقعات المحللين في مسح“ريفينيتيف” التي أشارت إلى 540.39 مليار دولار تايواني.

وانخفض صافي دخل الشركة بنسبة 25% تقريبًا إلى 211 مليار دولار تايواني جديد، مقابل توقعات أشارت إلى 191.43 مليار دولار تايواني جديد.

واختتم سهم الشركة المتداول في تايوان تحت الرمز“2330”، تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 1.10% إلى 546 دولار تايواني.

MENAFN19102023000202011048ID1107273058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث