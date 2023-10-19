انخفاض أرباح أكبر منتج للرقائق فى العالم بنسبة 25%

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي- TSMC” أكبر انخفاض في أرباحها منذ الربع الأول من عام 2019، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، لكن نتائجها جاءت أفضل من التوقعات.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم في بيان الخميس، إن أرباحها للربع الثالث بلغت 211 مليار دولار تايواني جديد (6.69 مليار دولار أمريكي)، مع استمرار ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

وانخفضت الإيرادات بنحو 11% إلى 546.73 مليار دولار تايواني جديد (17.28 مليار دولار أمريكي)، مقابل توقعات المحللين في مسح“ريفينيتيف” التي أشارت إلى 540.39 مليار دولار تايواني.

وانخفض صافي دخل الشركة بنسبة 25% تقريبًا إلى 211 مليار دولار تايواني جديد، مقابل توقعات أشارت إلى 191.43 مليار دولار تايواني جديد.

واختتم سهم الشركة المتداول في تايوان تحت الرمز“2330”، تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 1.10% إلى 546 دولار تايواني.