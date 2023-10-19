انخفاض أرباح أكبر منتج للرقائق فى العالم بنسبة 25%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت شركة تايوان لأشباه الموصلات“تي إس إم سي- TSMC” أكبر انخفاض في أرباحها منذ الربع الأول من عام 2019، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، لكن نتائجها جاءت أفضل من التوقعات.
وقالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم في بيان الخميس، إن أرباحها للربع الثالث بلغت 211 مليار دولار تايواني جديد (6.69 مليار دولار أمريكي)، مع استمرار ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.
وانخفضت الإيرادات بنحو 11% إلى 546.73 مليار دولار تايواني جديد (17.28 مليار دولار أمريكي)، مقابل توقعات المحللين في مسح“ريفينيتيف” التي أشارت إلى 540.39 مليار دولار تايواني.
وانخفض صافي دخل الشركة بنسبة 25% تقريبًا إلى 211 مليار دولار تايواني جديد، مقابل توقعات أشارت إلى 191.43 مليار دولار تايواني جديد.
واختتم سهم الشركة المتداول في تايوان تحت الرمز“2330”، تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 1.10% إلى 546 دولار تايواني.
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