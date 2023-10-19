أحمد هيكل: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية.. ومتفائلون بالمستقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة ودورنا أن نتيح المزيد من الفرص للشباب وأن نزرع الأمل فى الأجيال القادمة.

وأضاف هيكل، خلال كلمته بمؤتمر قمة صوت مصر Narrative Summit 2023:“نحن متفائلون جداً بالمستقبل على الرغم من وجود بعض التحديات، وهذا لم يأت من فراغ فقد نجحنا فى القلعة من تحقيق إيرادات 5 مليارات دولار فى 2022 بعد أن كانت 778 مليون دولار فى 2016، ولهذا فإن هذه القمة ووجود Narrative لمصر هام جداً لنتشارك جميعاً الرؤى والأفكار وللتأكيد على إمكانية النجاح وتصدير الصورة الإيجابية عن مصر”.

وتابع هيكل:“أرى أن أكبر التحديات التى تواجهنا فى مصر هى الطاقة والغذاء، وقد ظهرت مؤشرات هذه التحديات منذ 2002، وأجد الآن أن هناك جهود كبيرة فى الإصلاح والتصدى لتلك التحديات، ونحتاج للإسراع فى إيجاد الحلول المناسبة، كما أن العمل فى هذا الاتجاه من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وإتاحة فرص العمل للشباب”.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة صوت مصر 2023، التى استعرض بها نخبة من رجال الأعمال الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم كله، وقاموا بتسليط الضوء وطرح عدد من النماذج الإيجابية والمشروعات الواعدة فى العديد من المجالات.

وقال السفير هشام بدر مستشار وزير التخطيط، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية ملتزمة بصياغة مستقبل يتسم بالاستدامة والابتكار والازدهار وفق ((رؤية مصر 2030))، مؤكداً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من تبنى العديد من السياسات والمبادرات التى تهدف إلى تحفيز الاستثمارات ولا سيما القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة.

وفى هذا الإطار سلطت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، الضوء على ملف الأمن الغذائى وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة أنها بدأت العمل فى مشروع“رامسكو” من خلال استخدام ((الفحم الأخضر)) وهى إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري، ويساهم فى توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أى ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفى نفس الوقت يقدم غذاء صحى بدون استخدام أى مبيدات مؤكدة أن هذا المشروع يؤدى إلى الاقتصاد الدائري، حيث أنه يقوم بإعادة تدوير جميع المخلفات الزراعية لكى تصبح صفرية.

وعن أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كركيزة فى التنمية أوضح الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة“أنكوراج للاستثمارات”، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادى وركيزة للتنمية بما تضمه من مزايا ومشروعات استثمارية وصناعية، مشيراً إلى أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط الغرب والشرق ويمر به حوالى 12% من التجارة العالمية.

وصرح المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المسئولة عن مشروع تطوير الأهرامات، أن القيام بتطوير هذه المنطقة بدأ منذ 2018.

وقال جزارين، إن خطة التطوير تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، مؤكدا أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية لتطوير المنطقة ومع بدء التشغيل الكامل ستتحول إلى منطقة زيارات عالمية.

وقد أقيمت قمة صوت مصر Narrative Summit 2023 أول منتدى دولى للعلاقات العامة فى مصر، تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.