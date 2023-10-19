أحمد هيكل: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية.. ومتفائلون بالمستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة ودورنا أن نتيح المزيد من الفرص للشباب وأن نزرع الأمل فى الأجيال القادمة.
وأضاف هيكل، خلال كلمته بمؤتمر قمة صوت مصر Narrative Summit 2023:“نحن متفائلون جداً بالمستقبل على الرغم من وجود بعض التحديات، وهذا لم يأت من فراغ فقد نجحنا فى القلعة من تحقيق إيرادات 5 مليارات دولار فى 2022 بعد أن كانت 778 مليون دولار فى 2016، ولهذا فإن هذه القمة ووجود Narrative لمصر هام جداً لنتشارك جميعاً الرؤى والأفكار وللتأكيد على إمكانية النجاح وتصدير الصورة الإيجابية عن مصر”.
وتابع هيكل:“أرى أن أكبر التحديات التى تواجهنا فى مصر هى الطاقة والغذاء، وقد ظهرت مؤشرات هذه التحديات منذ 2002، وأجد الآن أن هناك جهود كبيرة فى الإصلاح والتصدى لتلك التحديات، ونحتاج للإسراع فى إيجاد الحلول المناسبة، كما أن العمل فى هذا الاتجاه من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وإتاحة فرص العمل للشباب”.
جاء ذلك خلال فعاليات قمة صوت مصر 2023، التى استعرض بها نخبة من رجال الأعمال الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم كله، وقاموا بتسليط الضوء وطرح عدد من النماذج الإيجابية والمشروعات الواعدة فى العديد من المجالات. هشام بدر: الحكومة المصرية تتبنى العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمارات
وقال السفير هشام بدر مستشار وزير التخطيط، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية ملتزمة بصياغة مستقبل يتسم بالاستدامة والابتكار والازدهار وفق ((رؤية مصر 2030))، مؤكداً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من تبنى العديد من السياسات والمبادرات التى تهدف إلى تحفيز الاستثمارات ولا سيما القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة. راوية منصور: نركز على قضايا الأمن الغذائى للدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستدامة
وفى هذا الإطار سلطت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، الضوء على ملف الأمن الغذائى وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة أنها بدأت العمل فى مشروع“رامسكو” من خلال استخدام ((الفحم الأخضر)) وهى إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري، ويساهم فى توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أى ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفى نفس الوقت يقدم غذاء صحى بدون استخدام أى مبيدات مؤكدة أن هذا المشروع يؤدى إلى الاقتصاد الدائري، حيث أنه يقوم بإعادة تدوير جميع المخلفات الزراعية لكى تصبح صفرية. أحمد محرم: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة أساسية فى التحول الاقتصادى
وعن أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كركيزة فى التنمية أوضح الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة“أنكوراج للاستثمارات”، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادى وركيزة للتنمية بما تضمه من مزايا ومشروعات استثمارية وصناعية، مشيراً إلى أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط الغرب والشرق ويمر به حوالى 12% من التجارة العالمية. عمرو جزارين: تحويل منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير إلى عاصمة العالم السياحية
وصرح المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المسئولة عن مشروع تطوير الأهرامات، أن القيام بتطوير هذه المنطقة بدأ منذ 2018.
وقال جزارين، إن خطة التطوير تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، مؤكدا أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية لتطوير المنطقة ومع بدء التشغيل الكامل ستتحول إلى منطقة زيارات عالمية.
وقد أقيمت قمة صوت مصر Narrative Summit 2023 أول منتدى دولى للعلاقات العامة فى مصر، تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.
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