مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على تباين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1,944.84 بارتفاع وقدره 3.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.
في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.30 بانخفاض وقدره 0.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و671 ألفا و898 سهما بقيمة إجمالية قدرها 254 ألفا و987 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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