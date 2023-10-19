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مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على تباين

10/19/2023 2:18:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1,944.84 بارتفاع وقدره 3.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.30 بانخفاض وقدره 0.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و671 ألفا و898 سهما بقيمة إجمالية قدرها 254 ألفا و987 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN19102023000202011048ID1107273056

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