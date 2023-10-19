Thursday, 19 October 2023 11:33 GMT

مؤشر الدولار يتحول للانخفاض قبيل كلمة رئيس الفيدرالى

10/19/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحول مؤشر الدولار للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية مختلطة، أظهرت قوة سوق العمل رغم زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بالتزامن مع ضعف الاقتصاد الحقيقي إثر التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.2% عند 106.38 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى 106.67 نقطة.

وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.93 ين، ولم تتغير في مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2146 دولار، تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.3% عند 1.0572 دولار.

وأفادت وزارة العمل بأن إجمالي مطالبات البطالة الأسبوعية بلغ 198 ألفًا معدلة موسميًا للفترة المنتهية في 14 أكتوبر، ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 13 ألفًا عن الأسبوع السابق وكان أقل من التوقعات بتسجيل 210 آلاف، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ 21 يناير.

وبشكل منفصل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا استمرار مؤشره الصناعي للولاية في النطاق السالب مما يشير إلى الانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتترقب الأسواق كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في النادي الاقتصادي بنيويورك في وقت لاحق اليوم، لاستشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة.

أرقام

MENAFN19102023000202011048ID1107273055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث