مؤشر الدولار يتحول للانخفاض قبيل كلمة رئيس الفيدرالى

MENAFN - Al-Borsa News) تحول مؤشر الدولار للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية مختلطة، أظهرت قوة سوق العمل رغم زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بالتزامن مع ضعف الاقتصاد الحقيقي إثر التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.2% عند 106.38 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى 106.67 نقطة.

وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.93 ين، ولم تتغير في مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2146 دولار، تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.3% عند 1.0572 دولار.

وأفادت وزارة العمل بأن إجمالي مطالبات البطالة الأسبوعية بلغ 198 ألفًا معدلة موسميًا للفترة المنتهية في 14 أكتوبر، ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 13 ألفًا عن الأسبوع السابق وكان أقل من التوقعات بتسجيل 210 آلاف، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ 21 يناير.

وبشكل منفصل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا استمرار مؤشره الصناعي للولاية في النطاق السالب مما يشير إلى الانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتترقب الأسواق كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في النادي الاقتصادي بنيويورك في وقت لاحق اليوم، لاستشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة.

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