مؤشر الدولار يتحول للانخفاض قبيل كلمة رئيس الفيدرالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحول مؤشر الدولار للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية مختلطة، أظهرت قوة سوق العمل رغم زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بالتزامن مع ضعف الاقتصاد الحقيقي إثر التشديد النقدي.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.2% عند 106.38 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى 106.67 نقطة.
وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.93 ين، ولم تتغير في مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2146 دولار، تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.3% عند 1.0572 دولار.
وأفادت وزارة العمل بأن إجمالي مطالبات البطالة الأسبوعية بلغ 198 ألفًا معدلة موسميًا للفترة المنتهية في 14 أكتوبر، ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 13 ألفًا عن الأسبوع السابق وكان أقل من التوقعات بتسجيل 210 آلاف، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ 21 يناير.
وبشكل منفصل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا استمرار مؤشره الصناعي للولاية في النطاق السالب مما يشير إلى الانكماش للشهر الثاني على التوالي.
وتترقب الأسواق كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في النادي الاقتصادي بنيويورك في وقت لاحق اليوم، لاستشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة.
أرقام
MENAFN19102023000202011048ID1107273055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.