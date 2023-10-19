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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بأكثر من التوقعات

10/19/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 97 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادة 80 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.626 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 9% أو نحو 300 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.1% أو نحو 175 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.451 تريليون قدم مكعبة.

وبحسب البيانات، بلغت المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مع استمرار زيادتها منذ آخر مارس الماضي.

أرقام

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