ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 97 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادة 80 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.626 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 9% أو نحو 300 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.1% أو نحو 175 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.451 تريليون قدم مكعبة.
وبحسب البيانات، بلغت المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مع استمرار زيادتها منذ آخر مارس الماضي.
أرقام
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