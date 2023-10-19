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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10654 نقطة

10/19/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم الخميس، منخفضاً 59.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10654.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 421.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 23837.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

أ. ش. أ

MENAFN19102023000202011048ID1107273053

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