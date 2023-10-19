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رقعة الفقر تتسع فى الولايات المتحدة مسجلة 41 مليون شخص

10/19/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد مكتب الإحصاء الأمريكي نمو عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الولايات المتحدة بنحو 1.5 مليون إلى ما يقرب من 41 مليونًا بين عامي 2019 و2022، ما رفع معدل الفقر إلى 12.6% على مستوى البلاد.

وذكر معهد بروكينجز -في تقرير جديد اليوم الخميس- أن الفقر يتزايد بشكل أسرع في الضواحي الأمريكية حيث يتم طرد ذوي الدخل المنخفض من المدن الكبرى إلى الضواحي.

وأوضح التقرير أن ما يقارب نصف الناس في الولايات المتحدة 47% يعيشون في الضواحي، و21% يعيشون في مدن كبرى و18% يعيشون في مناطق صغيرة ومتوسطة الحجم، و14% يعيشون في المناطق الريفية.

وأكد التقرير أن مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس، شهدت أكبر القفزات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية،

كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.

واعتبر التقرير أن التحول في جغرافيا الفقر في الولايات المتحدة هو نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإسكان في المناطق الحضرية، وانتقال المزيد من الأشخاص المتنقلين والأثرياء إلى المدن على مدى العقدين الماضيين، مما ساعد على رفع الإيجارات وأسعار المساكن، مما أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدن في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر، مما دفع العديد من ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة، وانتقلت الوظائف – بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر – بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.

وذكر التقرير أن ارتفاع فقر الضواحي يشكل تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.

أ. ش. أ

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