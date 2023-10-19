الأسهم الأوروبية تسجل أدنى إغلاق منذ منتصف مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية العشرية في أوروبا في ظل تنامي حيازة الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع توقف التداول على مئات الأسهم في بورصة لندن إثر خلل في النظام.

وارتفع عائد السندات العشرية في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له منذ 22 أغسطس عند 4.726%، في حين زاد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 5 أكتوبر عند 2.958%.

وسجل العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر 2012، مرتفعا إلى 5.035%، بحسب“رويترز”.

وعلقت بورصة لندن للأوراق المالية عبر موقعها الإلكتروني على تعطل النظام، بأنه يجري تحليل فوري وسيتم تقديم المزيد من التحديثات، مشيرة إلى أن الأسهم المدرجة في مؤشرات“فوتسي 100′′ و”فوتسي 250” وسجل الأوامر الدولي فقط هي التي اتيحت للتداول.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% إلى 439.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ جلسة السابع عشر من مارس، مع خسائر قطاعات التعدين والبنوك والسيارات.

وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.15% عند 7499 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني 0.35% مسجلًا 15045 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.65% عند 6921 نقطة ليسجل أدنى إغلاق منذ جلسة الخامس عشر من مارس.

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