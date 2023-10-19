الأسهم الأوروبية تسجل أدنى إغلاق منذ منتصف مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية العشرية في أوروبا في ظل تنامي حيازة الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع توقف التداول على مئات الأسهم في بورصة لندن إثر خلل في النظام.
وارتفع عائد السندات العشرية في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له منذ 22 أغسطس عند 4.726%، في حين زاد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 5 أكتوبر عند 2.958%.
وسجل العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر 2012، مرتفعا إلى 5.035%، بحسب“رويترز”.
وعلقت بورصة لندن للأوراق المالية عبر موقعها الإلكتروني على تعطل النظام، بأنه يجري تحليل فوري وسيتم تقديم المزيد من التحديثات، مشيرة إلى أن الأسهم المدرجة في مؤشرات“فوتسي 100′′ و”فوتسي 250” وسجل الأوامر الدولي فقط هي التي اتيحت للتداول.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% إلى 439.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ جلسة السابع عشر من مارس، مع خسائر قطاعات التعدين والبنوك والسيارات.
وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.15% عند 7499 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني 0.35% مسجلًا 15045 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.65% عند 6921 نقطة ليسجل أدنى إغلاق منذ جلسة الخامس عشر من مارس.
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