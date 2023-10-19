صناعة السيارات فى الصين تسجل نموًا قويًا فى الفترة من يناير إلى أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين توسعا مطردا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.

وذكرت وكالة انباء الصين (شينخوا) وارتفعت القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وفقًا للرابطة الصينية لمصنعي السيارات.

وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة لهذه الصناعة 6.17 تريليون يوان (حوالي 859.39 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الشركات في هذا القطاع حققت أرباحا إجمالية قدرها 303.59 مليار يوان في نفس الفترة، بزيادة 2.4% مقارنة بالعام السابق.