صناعة السيارات فى الصين تسجل نموًا قويًا فى الفترة من يناير إلى أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين توسعا مطردا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.
وذكرت وكالة انباء الصين (شينخوا) وارتفعت القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وفقًا للرابطة الصينية لمصنعي السيارات.
وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة لهذه الصناعة 6.17 تريليون يوان (حوالي 859.39 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الشركات في هذا القطاع حققت أرباحا إجمالية قدرها 303.59 مليار يوان في نفس الفترة، بزيادة 2.4% مقارنة بالعام السابق.
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