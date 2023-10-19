باول: ما حققناه فى مكافحة التضخم ليس كافيًا لتحديد اتجاهه القادم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” التزام البنك المركزي بخفض معدل التضخم إلى 2%“بحزم”، رغم إقراره بوجود علامات على تباطؤ نمو الأسعار، لكنه قال إن هذا التباطؤ لم يكن كافيًا لتحديد اتجاه التضخم.
وقال“باول” الخميس:“التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو هدفنا”.
وأضاف في تصريحات معدة سلفًا للإلقاء أمام النادي الاقتصادي في نيويورك:“لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع القادمة”.
ورغم أن المسار لخفض التضخم في الولايات المتحدة قد يكون وعرًا ويستغرق بعض الوقت، يلتزم صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفضه بشكل مستدام إلى هدف 2%، بحسب“باول”.
وألمح“باول” إلى أن سوق العمل والنمو الاقتصادي قد يحتاجان إلى التباطؤ لتحقيق هدف الفيدرالي للتضخم، محذرًا من أن استمرار توسعهما القوي يشكل خطرًا على مكافحة التضخم ويمكن أن يسدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية. أرقام
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