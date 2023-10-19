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باول: ما حققناه فى مكافحة التضخم ليس كافيًا لتحديد اتجاهه القادم

10/19/2023 2:18:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” التزام البنك المركزي بخفض معدل التضخم إلى 2%“بحزم”، رغم إقراره بوجود علامات على تباطؤ نمو الأسعار، لكنه قال إن هذا التباطؤ لم يكن كافيًا لتحديد اتجاه التضخم.

وقال“باول” الخميس:“التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو هدفنا”.

وأضاف في تصريحات معدة سلفًا للإلقاء أمام النادي الاقتصادي في نيويورك:“لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع القادمة”.

ورغم أن المسار لخفض التضخم في الولايات المتحدة قد يكون وعرًا ويستغرق بعض الوقت، يلتزم صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفضه بشكل مستدام إلى هدف 2%، بحسب“باول”.

وألمح“باول” إلى أن سوق العمل والنمو الاقتصادي قد يحتاجان إلى التباطؤ لتحقيق هدف الفيدرالي للتضخم، محذرًا من أن استمرار توسعهما القوي يشكل خطرًا على مكافحة التضخم ويمكن أن يسدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية.

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