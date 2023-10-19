جولدمان ساكس: تباطؤ الاقتصاد الأمريكى وارتفاع النفط يدفعان عوائد السندات للانخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News) رجح بنك“جولدمان ساكس” أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط واستئناف مدفوعات القروض الطلابية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
وكتب محللو المقرض في مذكرة الخميس، إن سندات الخزانة سترتفع على الأرجح مع تعرض الاقتصاد لأزمة في الربع الرابع، مشيرين إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أعلى بكثير من قيمتها العادلة التي تتراوح بين 4.2% و4.3%.
وأوضح المحللون أن الخطر الرئيسي على تحقق السيناريو هو أن تأتي البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات بأقل من التقديرات، حسبما ذكرت“رويترز”.
وتتجه سندات الخزانة الأمريكية لتسجيل السنة الثالثة على التوالي من الانخفاض، حيث دفعت عمليات البيع في سوق السندات العائدات للارتفاع بأكثر من 40 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مع حقيقة العلاقة العكسية بين السعر والعائد. أرقام
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