جولدمان ساكس: تباطؤ الاقتصاد الأمريكى وارتفاع النفط يدفعان عوائد السندات للانخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) رجح بنك“جولدمان ساكس” أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط واستئناف مدفوعات القروض الطلابية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

وكتب محللو المقرض في مذكرة الخميس، إن سندات الخزانة سترتفع على الأرجح مع تعرض الاقتصاد لأزمة في الربع الرابع، مشيرين إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أعلى بكثير من قيمتها العادلة التي تتراوح بين 4.2% و4.3%.

وأوضح المحللون أن الخطر الرئيسي على تحقق السيناريو هو أن تأتي البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات بأقل من التقديرات، حسبما ذكرت“رويترز”.

وتتجه سندات الخزانة الأمريكية لتسجيل السنة الثالثة على التوالي من الانخفاض، حيث دفعت عمليات البيع في سوق السندات العائدات للارتفاع بأكثر من 40 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مع حقيقة العلاقة العكسية بين السعر والعائد.