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أوبك+ تستبعد تغيير سياسة الإنتاج بعد تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

10/19/2023 2:18:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستبعد مجموعة“أوبك +” تغيير سياستها الإنتاجية في الوقت الحالي، استجابة لتخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا، حيث ترجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيًا في البلد اللاتيني.

وقالت مصادر في المجموعة لوكالة“رويترز” الخميس:“دعونا نرى مستوى الإنتاج الذي سيتم إضافته (من جانب فنزويلا)، فربما تكون كميات صغيرة، ومن ثم فمن غير المرجح أن نشهد تغييرًا في السياسة”.

وأضافت المصادر، أن تعافي الإنتاج في فنزويلا سيكون تدريجيًا على الأرجح، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على سياسة“أوبك +” خلال المدى القصير.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، تخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي عقب توصل الحكومة وأحزاب المعارضة لاتفاق بشأن انتخابات 2024.

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا، وهي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة“أوبك”، منذ بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط في البلاد عام 2017.

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