أوبك+ تستبعد تغيير سياسة الإنتاج بعد تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستبعد مجموعة“أوبك +” تغيير سياستها الإنتاجية في الوقت الحالي، استجابة لتخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا، حيث ترجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيًا في البلد اللاتيني.
وقالت مصادر في المجموعة لوكالة“رويترز” الخميس:“دعونا نرى مستوى الإنتاج الذي سيتم إضافته (من جانب فنزويلا)، فربما تكون كميات صغيرة، ومن ثم فمن غير المرجح أن نشهد تغييرًا في السياسة”.
وأضافت المصادر، أن تعافي الإنتاج في فنزويلا سيكون تدريجيًا على الأرجح، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على سياسة“أوبك +” خلال المدى القصير.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، تخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي عقب توصل الحكومة وأحزاب المعارضة لاتفاق بشأن انتخابات 2024.
وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا، وهي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة“أوبك”، منذ بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط في البلاد عام 2017. أرقام
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