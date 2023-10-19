السكر والصناعات التكاملية توقع اتفاقية لتصدير الكحول المطلق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم اتفاقية تعاون مع شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات لتصدير نحو 6000 طن سنويا من الكحول 99.9% والذى يستخرج من مخلفات القصب وهو ما يعرف بالوقود الحيوي.
وأوضح اللواء عصام البدوي رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية أنه تم تدشين خط انتاج الكحول المطلق في مصنع الكيماويات التابع للشركة بحجم استثمارات بلغ 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إنتاج الكحول المطلق يأتي في إطار توجه الحكومة للتحول نحو الطاقة الخضراء كأحد الوسائل الرئيسية في خطط التنمية الشاملة،والتى تؤدي إلى تحسين حياة الأفراد والحد من المخاطر البيئية.
وأضاف أن الشركة تنتج حاليا نحو 60 ألف طن سنويا من الكحول تركيز 96% منها 6 آلاف طن كحول مطلق، وتستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة طاقتها الانتاجية من الكحول المطلق لتبلغ 36 ألف طن سنويا باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.
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