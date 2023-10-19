السكر والصناعات التكاملية توقع اتفاقية لتصدير الكحول المطلق

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم اتفاقية تعاون مع شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات لتصدير نحو 6000 طن سنويا من الكحول 99.9% والذى يستخرج من مخلفات القصب وهو ما يعرف بالوقود الحيوي.

وأوضح اللواء عصام البدوي رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية أنه تم تدشين خط انتاج الكحول المطلق في مصنع الكيماويات التابع للشركة بحجم استثمارات بلغ 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إنتاج الكحول المطلق يأتي في إطار توجه الحكومة للتحول نحو الطاقة الخضراء كأحد الوسائل الرئيسية في خطط التنمية الشاملة،والتى تؤدي إلى تحسين حياة الأفراد والحد من المخاطر البيئية.

وأضاف أن الشركة تنتج حاليا نحو 60 ألف طن سنويا من الكحول تركيز 96% منها 6 آلاف طن كحول مطلق، وتستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة طاقتها الانتاجية من الكحول المطلق لتبلغ 36 ألف طن سنويا باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.