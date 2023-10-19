الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلفيت

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قام بإزاحة البوابة الحديدية التي نصبها مؤخرا على المدخل، إلى جهة المدينة وأغلقها، حتى يتسنى للمستعمرين المارين إلى بؤرة "الرأس" شمال غربي المدينة الدخول والخروج بحرية أكبر، فيما يواصل تضييقه على المواطنين في أنحاء المحافظة كافة، عبر البوابات الحديدية والسواتر الترابية التي يضعها على مداخل البلدات والقرى.

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