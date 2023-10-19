الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الرئيسي- الشمالي- لمدينة سلفيت ببوابة حديدية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قام بإزاحة البوابة الحديدية التي نصبها مؤخرا على المدخل، إلى جهة المدينة وأغلقها، حتى يتسنى للمستعمرين المارين إلى بؤرة "الرأس" شمال غربي المدينة الدخول والخروج بحرية أكبر، فيما يواصل تضييقه على المواطنين في أنحاء المحافظة كافة، عبر البوابات الحديدية والسواتر الترابية التي يضعها على مداخل البلدات والقرى.
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