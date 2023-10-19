الاحتلال يشق طريقا استعماريا في كفر الديك غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/شقت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طريقا استعماريا في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافتين إسرائيليتين، بحماية قوات الاحتلال، شرعتا بشق طريق في أراضي المواطنين بمنطقة "ديريا"، وصولا إلى مستعمرة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمنطقة "ام البابين" غرب البلدة، وتمهيدا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، خاصة الواقعة في الجهة الغربية من البلدة.
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