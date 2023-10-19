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الاحتلال يشق طريقا استعماريا في كفر الديك غرب سلفيت

10/19/2023 2:15:32 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/شقت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طريقا استعماريا في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافتين إسرائيليتين، بحماية قوات الاحتلال، شرعتا بشق طريق في أراضي المواطنين بمنطقة "ديريا"، وصولا إلى مستعمرة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمنطقة "ام البابين" غرب البلدة، وتمهيدا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، خاصة الواقعة في الجهة الغربية من البلدة.


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