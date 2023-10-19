الصحة: 3859 شهيدا ونحو 13500 جريح في عدوان الاحتلال الشامل على غزة والضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.
أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.
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