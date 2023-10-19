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الصحة: 3859 شهيدا ونحو 13500 جريح في عدوان الاحتلال الشامل على غزة والضفة

10/19/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.

أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.











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