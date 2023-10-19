مصر والصين يوقعان مذكرة لمبادلة الديون من أجل التنمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، على هامش فاعليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزم والطريق.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدول، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وعلي هامش التوقيع التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي“سيدكا” وعددًا من مسؤولي الوكالة.

وقال الدكتور مدبولي أن الصين تعد من أهم شركاء التنمية، حيث إنها تمتلك نموذجا تنمويا يُحتذى به، لذا تتطلع مصر لتنفيذ مشروعات إنمائية مع الصين، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة أن أولويات مصر تتسق في أهدافها مع أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني.

الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس





مدبولي وروسيف، يناقشا فرص التعاون بين مصر و بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ويدعوها لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي سياق آخر التقى رئيس مجلس الوزراء المصري، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأكد علي أن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وأنه جارى إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها، وتطلع مصر لتمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، حيث تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق، مؤكده علي انها تحترم بشكل كبير أولويات الدول في تحديد مشروعاتها الوطنية، وهناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، ومشروع توسعة قناة السويس والتي تعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأوى مساهمة في هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، كما ان هذا المشروع أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ومع كل شريك تنمية يتم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.





Egyptian Cabinet