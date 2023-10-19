مؤسسة التجارى الدولى توفّر أطرافاً صناعية لأطفال أيدينا مع بعض للتأهيل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقّعت“مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر” الخيرية التابعة للبنك التجارى الدولى – مصر CIB، اتفاقية تعاون مع مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل”، وذلك لتمويل مشروع“خطوة بخطوة” لتوفير الأطراف الصناعية للأطفال، من أبناء جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية والأحق بالحصول على الدعم.
وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم المالى بمبلغ 4.7 مليون جنيه لتوفير الأطراف الصناعية لنحو 400 طفل مصرى بحاجة إلى أطراف صناعية بديلة، على أن تتولى مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” ترشيح الأطفال الأكثر احتياجاً للإسراع فى توفير الأطراف الصناعية اللازمة لكل طفل منهم بصورة عاجلة وفقاً للإجراءات المتعبة داخل المؤسسة.
وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر كل من نادية مصطفى حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولي، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولي، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجارى الدولي.
ومن مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” حضر توقيع الاتفاقية كل من المهندس عمر صفى الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس عمرو أبو زيد أمين صندوق مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس محمد حطب المدير التنفيذى مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، ومحمد جمال وأحمد نجدى مسؤولا أول شراكات بمؤسسة أيدينا مع بعض.
وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولي، عن امتنانه بالدعم والدور الذى تقوم به مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” لخدمة الأطفال، مؤكداً على الحرص الكامل من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر لدعم الأطفال الأولى بالرعاية فى مختلف مناحى الحياة لتغطية كافة احتياجاتهم ولا سيما الاحتياجات الطبية والصحية التى تمثل أولوية قصوى لدى الجميع.
ومن جانبه قال المهندس عمر صفى الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل”، إن التعاون المشترك مع مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر، سوف يثمر عن المزيد من الدعم المقدم للأطفال مع الإسراع فى تلبية أحتياجات جميع الأطفال وتوفير الأطراف الصناعية اللازمة فى أسرع وقت ممكن بفضل الدعم المالى والجهود الكبيرة المقدمة من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر.
MENAFN19102023000202011048ID1107272925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.