مؤسسة التجارى الدولى توفّر أطرافاً صناعية لأطفال أيدينا مع بعض للتأهيل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقّعت“مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر” الخيرية التابعة للبنك التجارى الدولى – مصر CIB، اتفاقية تعاون مع مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل”، وذلك لتمويل مشروع“خطوة بخطوة” لتوفير الأطراف الصناعية للأطفال، من أبناء جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية والأحق بالحصول على الدعم.

وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم المالى بمبلغ 4.7 مليون جنيه لتوفير الأطراف الصناعية لنحو 400 طفل مصرى بحاجة إلى أطراف صناعية بديلة، على أن تتولى مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” ترشيح الأطفال الأكثر احتياجاً للإسراع فى توفير الأطراف الصناعية اللازمة لكل طفل منهم بصورة عاجلة وفقاً للإجراءات المتعبة داخل المؤسسة.

وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر كل من نادية مصطفى حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولي، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولي، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجارى الدولي.

ومن مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” حضر توقيع الاتفاقية كل من المهندس عمر صفى الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس عمرو أبو زيد أمين صندوق مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس محمد حطب المدير التنفيذى مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، ومحمد جمال وأحمد نجدى مسؤولا أول شراكات بمؤسسة أيدينا مع بعض.

وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولي، عن امتنانه بالدعم والدور الذى تقوم به مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل” لخدمة الأطفال، مؤكداً على الحرص الكامل من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر لدعم الأطفال الأولى بالرعاية فى مختلف مناحى الحياة لتغطية كافة احتياجاتهم ولا سيما الاحتياجات الطبية والصحية التى تمثل أولوية قصوى لدى الجميع.

ومن جانبه قال المهندس عمر صفى الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة“أيدينا مع بعض للتأهيل”، إن التعاون المشترك مع مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر، سوف يثمر عن المزيد من الدعم المقدم للأطفال مع الإسراع فى تلبية أحتياجات جميع الأطفال وتوفير الأطراف الصناعية اللازمة فى أسرع وقت ممكن بفضل الدعم المالى والجهود الكبيرة المقدمة من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر.