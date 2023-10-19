وزير قطاع الأعمال: توفير الأدوية للمواطنين من خلال تطوير الصناعة الوطنية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة حريصة على توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة مصر للمستحضرات الطبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وتفقد عصمت خطوط الإنتاج المختلفة، خاصة مصنع إنتاج المضادات الحيوية وخط إنتاج الأقراص وكذلك السوائل والمراهم والامبول.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام، والمشروع الجديد لإطفاء الحريق، واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير، والتوسع لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير، ومدى توافر المواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأشار إلى الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء التابعة، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد“GMP” واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن قطاع الدواء التابع للوزارة له أهمية استراتيجية ويتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، موضحا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى خطة التطوير بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا.

وأكد ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها والاهتمام بتدريب العاملين وميكنة نظم العمل بداية من مستلزمات الصناعة وصولا إلى المنتج النهائي.

ووجه بوضع خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، خاصة وأن شركة مصر للمستحضرات الطبية تعد أول شركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل في هذا المجال وتم تأسيسها عام 1939.