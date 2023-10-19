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الإحصاء: 30.1% زيادة فى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين

10/19/2023 2:04:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة بلغ 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 حيث تحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.7%، ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3% ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7% من إجمالي عدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

جاء ذلك بمناسبة إصدار الجهاز اليوم الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي (عام 2021 / 2022 )، حيث أوضحت أن إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية بلغ 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1%.

وأضافت النشرة أن القــروض قصيـرة الأجــل بلغت 9.9 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1% ،وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك) بقيمة 5.7 مليار جنيه.

وأفادت النشرة أن إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل بلغ 8.5 مليـار جنيــه عـام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1% وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعة بقيمة 4.0 مليار جنيه.

وأظهرت النشرة أنه بالنسبة لإجمالي القـروض طـويـلة الأجـل فأن الإجمالي بلغ 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4%، وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جنيه.

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