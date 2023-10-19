السويس الجديدة والتنمية الصناعية يستعرضان موقف أراضى عتاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، مع القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف والوفد المرافق لها، الموقف الخاص بقطع الأراضي الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة وتقنين أوضاع المصانع ومراجعة شروط التخصيص.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة موقف قطع الأراضي الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا والمرور على جميع الأراضي تنفيذاً لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت أسماء مخلوف إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين.
وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة المرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقاً لجدول زمني محدد وبدقة.
أ. ش. أ
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