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السويس الجديدة والتنمية الصناعية يستعرضان موقف أراضى عتاقة

10/19/2023 2:04:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، مع القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف والوفد المرافق لها، الموقف الخاص بقطع الأراضي الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة وتقنين أوضاع المصانع ومراجعة شروط التخصيص.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة موقف قطع الأراضي الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا والمرور على جميع الأراضي تنفيذاً لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت أسماء مخلوف إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين.

وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.

وأكدت القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة المرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقاً لجدول زمني محدد وبدقة.

أ. ش. أ

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