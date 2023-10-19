البشائر السعودية تدرس ضخ مليار جنيه في مصر كمطور صناعي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية للتطوير العقاري، الدراسة التي تجريها الشركة حالياً للاستثمار في السوق المصري.

وقال وزير التجارة، إن الشركة ترغب في الاستثمار بمصر كمطور صناعي يتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين؛ حيث تخصص الشركة للمشروع تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة لديها شريك استثماري ألماني له خبرة كبيرة وسابقة أعمال عالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الدوار وإعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، ويرغب في بدء نشاطه في مصر الأمر الذي سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للشركة.

واستعرض سمير، خلال اللقاء، عدداً من المناطق الصناعية التي يمكن أن تضعها الشركة في طور الدراسة للوقوف على مدى ملائمتها لمتطلبات المشروع ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادات.

من جانبه، قال محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية للتطوير العقاري، إن الشركة تسعى للاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية حالياً، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بالتعاون مع الشريك الألماني تطوير الأراضي الصناعية وجلب كبريات الشركات والمصانع الألمانية في مجالات أبرزها الطاقة المستدامة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات.

وأضاف السقيلي، أن الشركة لها باع طويل في مجال العقارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية ولديها شركات تابعة وشقيقة بالمملكة في مجال المقاولات العمومية والطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية واللوجستيات.