البشائر السعودية تدرس ضخ مليار جنيه في مصر كمطور صناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية للتطوير العقاري، الدراسة التي تجريها الشركة حالياً للاستثمار في السوق المصري.
وقال وزير التجارة، إن الشركة ترغب في الاستثمار بمصر كمطور صناعي يتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين؛ حيث تخصص الشركة للمشروع تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة لديها شريك استثماري ألماني له خبرة كبيرة وسابقة أعمال عالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الدوار وإعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، ويرغب في بدء نشاطه في مصر الأمر الذي سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للشركة.
واستعرض سمير، خلال اللقاء، عدداً من المناطق الصناعية التي يمكن أن تضعها الشركة في طور الدراسة للوقوف على مدى ملائمتها لمتطلبات المشروع ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادات.
من جانبه، قال محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية للتطوير العقاري، إن الشركة تسعى للاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية حالياً، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بالتعاون مع الشريك الألماني تطوير الأراضي الصناعية وجلب كبريات الشركات والمصانع الألمانية في مجالات أبرزها الطاقة المستدامة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات.
وأضاف السقيلي، أن الشركة لها باع طويل في مجال العقارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية ولديها شركات تابعة وشقيقة بالمملكة في مجال المقاولات العمومية والطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية واللوجستيات.
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