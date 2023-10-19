980 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتسجل 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

واضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن إلى 726.5 مليـون دولار خـلال عام 2022، مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأوضح الجهاز، اليوم الخميس، أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

وكشفت البيانات أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 هي:“وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار، والآت وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار”.

وأفا أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 هي:“أسمدة بقيمة 143 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة سبعة ملايين دولار”.

وأشار إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3%.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين في الأردن طبقــاً لتقـديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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