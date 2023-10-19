980 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتسجل 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.
واضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن إلى 726.5 مليـون دولار خـلال عام 2022، مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وأوضح الجهاز، اليوم الخميس، أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.
وكشفت البيانات أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 هي:“وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار، والآت وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار”.
وأفا أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 هي:“أسمدة بقيمة 143 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة سبعة ملايين دولار”.
وأشار إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3%.
وبلغ عـدد المصريين المتواجدين في الأردن طبقــاً لتقـديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
أ ش أ
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