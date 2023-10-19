السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى IGTM فى لشبونة

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IGTM، المتخصص في منتج سياحة الجولف، والذي يُقام كل عام في أحد المقاصد السياحية حول العالم المهتمة بسياحة الجولف، حيث تستضيفه هذا العام العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير وائل النجار سفير مصر بدولة البرتغال، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من اللقاءات المهنية بحضور السفير المصري بالبرتغال، حيث التقى مع رئيس هيئة السياحة البرتغالية، ورئيس الاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة APAVT ، ومسئولي عدد من شركات السياحة البرتغالية ومنظمي الرحلات، حيث تم استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما يتميز به من تنوع في منتجاته السياحية، بالإضافة إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

كما تم الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بما ينعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر والتي من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، وإنشاء مطار سفنكس، وإقامة مدن سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة والتي من بينها تنظيم ورش عمل تضم ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البرتغالي إلى المقصد السياحي المصري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعاً مع مسئولي إحدى أكبر الشركات التي تمتلك سلسلة فنادق عالمية بالبرتغال، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المقصد السياحي المصري، ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه وخاصة لزيادة عدد الغرف الفندقية به خلال الفترة القادمة للتناسب مع حجم الزيادة في الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

كما اجتمع مع عدد من المسئولين بإدارة مطارات البرتغال وشركة الطيران البرتغالي، وذلك بمقر السفارة المصرية بالبرتغال، حيث تناول الاجتماعان مناقشة أهمية العمل على تسيير رحلات مباشرة بين مصر والبرتغال لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البرتغالي وأسواق أمريكا اللاتينية خاصة السوق البرازيلي الذي يشهد نمواً كبيراً في أعداد السائحين الوافدين منه، هذا بالإضافة إلى لقائه مع مسئولي أحد الشركات الدولية المتخصصة في تقديم عروض 3D Projection والهولوجرام لأهم المقاصد السياحية حول العالم، تم خلاله مناقشة سبل التعاون لتقديم عروض بهذه التقنية بالجناح المصري المشارك في المعارض الدولية الكبرى.

كما تم عقد اجتماع مع إدارة معرض IGTM لمناقشة سبل تنظيم واستضافة مصر لنسخة المعرض عام 2025 بأحد المقاصد السياحية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يعد أحد أكبر وأهم المعارض السياحية المتخصصة في منتج سياحة الجولف التي تُقام حول العالم، وتشارك فيه الهيئة بجناح تبلغ مساحته 100 م2 وبمشاركة الاتحاد المصري للجولف وعدد من نوادي الجولف المصرية بالقاهرة والبحر الأحمر.