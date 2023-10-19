مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لتواصل انخفاضها للشهر الرابع على التوالي، متأثرة بارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل.
ووفقًا للمجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 2% في سبتمبر على أساس شهري، لتبلغ 3.96 مليون وحدة، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاضها إلى 3.89 مليون، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010.
وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 15.4% في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر قبل عام.
بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال سبتمبر بنسبة 2.8% على أساس سنوي ليصل إلى 394.3 ألف دولار، وهو ما يمثل الشهر الثالث على التوالي من الزيادات في الأسعار على أساس سنوي.
وفي نفس السياق، زاد مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 2.7% على أساس شهري إلى 1.13 مليون في نهاية سبتمبر، وهو ما يعادل عرض 3.4 شهر بوتيرة المبيعات الحالية. أرقام
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