مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لتواصل انخفاضها للشهر الرابع على التوالي، متأثرة بارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل.

ووفقًا للمجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 2% في سبتمبر على أساس شهري، لتبلغ 3.96 مليون وحدة، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاضها إلى 3.89 مليون، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 15.4% في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر قبل عام.

بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال سبتمبر بنسبة 2.8% على أساس سنوي ليصل إلى 394.3 ألف دولار، وهو ما يمثل الشهر الثالث على التوالي من الزيادات في الأسعار على أساس سنوي.

وفي نفس السياق، زاد مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 2.7% على أساس شهري إلى 1.13 مليون في نهاية سبتمبر، وهو ما يعادل عرض 3.4 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.