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تريليون ريال زيادة في إيرادات منشآت القطاع الخاص - جريدة الوطن السعودية

10/19/2023 2:03:13 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص خلال عام 24.2%، مما يقدر بنحو تريليون ريال، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2022 إلى 5.07 تريليونات ريال من 4.08 تريليونات ريال في 2021.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) عددا من البيانات المنشورة في الهيئة العامة للإحصاء أن قطاعي التعدين والصناعة التحويلية حققا إيرادات تريليونية تمثل نصف الإيرادات التي حققها القطاع الخاص، حيث استحوذت على 29.2% و27.9% من الإيرادات على التوالي، بينما توزع النصف الآخر على باقي القطاعات.
النمو السنوي
وقاد قطاع التعدين واستغلال المحاجر النمو في الإيرادات، بعد أن سجل زيادة سنوية تصل إلى 63%، مرتفعا من 909 مليارات ريال إلى 1.4 تريليون ريال خلال عام، ودعمه في ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع من 1.1 تريليون ريال إلى 1.4 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 28.4%.
وسجلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموا سنويا بلغ 5.8%، مرتفعة من 1.2 تريليون ريال إلى 1.3 تريليون ريال. في حين ارتفعت إيرادات المنشآت الكبيرة 32.5%، من 3.7 تريليونات ريال إلى 2.8 تريليون ريال. ومثلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما نسبته 26.4%، والمنشآت الكبيرة مثلت ما نسبته 73.6% من قيمة الإيرادات التي سجلتها منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي.
توزيع الإيرادات
ومع قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، شكلت عدد من القطاعات الأخرى القيمة الفعلية للإيرادات بقيمة 757.1 مليار ريال لتجارة الجملة والتجزئة، و343.4 مليار ريال للتشييد، و228.9 مليار ريال لأنشطة المال والتأمين، و188.4 مليار ريال للمعلومات والاتصالات، و142.2 مليار ريال للنقل والتخزين، و126.6 مليار ريال لأنشطة الإقامة والطعام، و89.9 مليار ريال لتوصيل الكهرباء والغاز، و76.5 مليار ريال للصحة والعمل الاجتماعي، و67.7 مليار ريال للخدمات الإدارية والدعم. وكانت أقل الأنشطة من حيث الإيرادات الأنشطة المهنية بنحو 44.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية بـ27.2 مليار ريال، والتعليم بـ23.7 مليار ريال، وإمدادات الماء والصرف الصحي بـ15.8 مليار ريال، وتمثل جميعها أقل من نصف الإيرادات التي سجلها القطاع الخاص خلال العام الماضي.
Asf:
حجم الإيرادات التشغيلية لأقسام الأنشطة الاقتصادية (بآلاف الريالات):
التعدين واستغلال المحاجر = 1.481.181.508 = 29.2%
الصناعة التحويلية = 1.416.836.353 = 27.9%
تجارة الجملة والتجزئة =757.182.592 = 14.9%
التشييد = 343.426.649 = 6.8%
أنشطة المال والتأمين = 228.903.807 = 4.5%
المعلومات والاتصالات = 188.494.888 = 3.7%
النقل والتخزين = 142.245.566 = 2.5%
الإقامة والطعام = 126.677.637 = 2.5%
توصيل الكهرباء والغاز = 89.904.834 = 1.8%
الصحة والعمل الاجتماعي = 76.564.672 = 1.5%
الخدمات الإدارية والدعم = 67.779.118 = 1.3%
الأنشطة المهنية = 44.763.682 = 0.9%
الخدمات الأخرى = 30.348.007 = 0.6%
الأنشطة العقارية = 27.289.560 = 0.5%
التعليم = 23.783.938 = 0.5%
إمدادات الماء والصرف الصحي = 15.839.055 = 0.3%
الفنون والترفيه = 8.943.011 = 0.2%
الجملة = 5.070.164.877

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