اعلام امريكي : احتمال إنقاذ كل الأسرى الإسرائيليين منخفض جدا

(MENAFN
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ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاجاري، إن عدد الأشخاص الذين يعتقد أن حماس اختطفتهم وصل إلى 203.
ووفقا للمجلة تعتبر إسرائيل المسؤولة عن عملية إنقاذ الأسرى، وتخطط لتنفيذ هذه المهمة بشكل مستقل. وشدد المصدر الذي لم يذكر اسمه على أن واشنطن بدورها تتصرف "وإحدى يديها مقيدة خلف ظهرها".
وقال المصدر للمجلة: "هناك إدراك قاتم بأن احتمالية إنقاذ جميع الرهائن منخفضة للغاية. علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ".
ونقلت المجلة عن عدة مصادر مطلعة القول، إن تطورات الوضع مع السجناء سيبقى إلى حد كبير في مجال العمل السري.
في صباح 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
روسيا اليوم
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