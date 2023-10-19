صدور إرادة ملكية سامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات المذكورين تاليا في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل:
- عطوفة الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي/ رئيسا.
- عطوفة السيد سامي عيسى موسى السلايطة/ عضوا.
- عطوفة السيد سعد حسين الشهاب الشهاب/ عضوا.
- عطوفة السيد حازم عبدالسلام عباس المجالي/ عضوا.
- عطوفة السيد ناصر طراد سعود القاضي/ عضوا.
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