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هذه الأعراض تنذر بمشاكل الكبد

10/19/2023 10:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن بعض الأعراض تنذر بمشاكل الكبد، ألا وهي: الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن والحكة واصفرار الجلد وبياض العين، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والغثيان والقيء.
وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، والذي قد يرجع مثلاً إلى الكبد الدهني أو تليف الكبد.


وللحفاظ على صحة الكبد، أوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي صحي، أي الإقلال من الدهون والسكريات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وإنقاص الوزن مع الإقلاع عن التدخين .

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