الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، إن الإنسانية تحتضر بعد أن تم وأد القانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى العديد من الانتهاكات الواقعة على المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني في غزة.



ودعا خلال ندوة نظمها الهلال بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم الخميس، بعنوان " الإنسانية في خطر " إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين والطواقم الطبية، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها جراء الحرب الواقعة على القطاع.



وقال رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ورئيس المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فوزي اوصديق، إن الندوة تعد أول مبادرة على مستوى الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرا إلى أن كافة البيانات التي تصدر والمسيرات التي تقام، ماهي إلا وسيلة للتعبير عن موقف إنساني نابع من مبادئ إنسانية تتحلى بها الشعوب.