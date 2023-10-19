كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم وموقع إسناد صوفا بقذائف الهاون

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم وموقع إسناد صوفا بقذائف الهاون
التاريخ
10/19/2023 10:13:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت كتائب القسام قاعدة "رعيم" العسكرية وموقع "إسناد صوفا" بالصواريخ وقذائف الهاون .
كما واستهدف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية .
MENAFN19102023000208011052ID1107271751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.