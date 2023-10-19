Thursday, 19 October 2023 05:58 GMT

وزير الدفاع الألماني يحذر من سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

10/19/2023 10:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، من انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في وقت يشهد تصعيدا كبيرا بين إسرائيل وحركة حماس.


وقال للصحفيين، على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت إن "خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت".
وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب القرار الأممي 1701 الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 في جنوب لبنان.


ووصل بيستوريوس إلى بيروت ضمن زيارة إلى الشرق الأوسط أُعدّت على عجل، في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

RT

MENAFN19102023000208011052ID1107271750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث