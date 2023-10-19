وزير الدفاع الألماني يحذر من سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، من انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في وقت يشهد تصعيدا كبيرا بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال للصحفيين، على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت إن "خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت".

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب القرار الأممي 1701 الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 في جنوب لبنان.



ووصل بيستوريوس إلى بيروت ضمن زيارة إلى الشرق الأوسط أُعدّت على عجل، في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

RT