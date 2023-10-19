طائرة روسية تهبط في مصر تحمل مساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)هبطت في مطار العريش الدولي في مصر طائرة روسية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة.



وأرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.



وقالت الطوارئ الروسية في بيان لها عبر "تيليجرام" إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.



وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.



وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.



والأربعاء صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.



روسيا اليوم