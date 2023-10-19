مصدر مصري: فتح معبر رفح غدا الجمعة لإرسال مساعدات إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى أنه سيتم غدا فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأكد المصدر أن سكرتير عام الأمم المتحدة سيصل صباح غد الجمعة لمعبر رفح البري ليشرف على إدخال 20 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

RT