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استشهاد قائد أمن غزة وعائلته بغارة إسرائيلية

10/19/2023 10:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قائد الأمن الوطني في القطاع "جهاد محيسن" استشهد مع عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية.
ووصفت وسائل إعلام "جهاد محيسن" بأنه أحد قادة الحركة الإسلامية (حماس).
وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات.
وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.
وحذرت منظمات أممية من كارثة إنسانية وبيئية مع خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، ووجود جثامين شهداء تحت الأنقاض، مع انعدام المياه الصالحة للشرب.

الجزيرة

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