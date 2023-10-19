استشهاد قائد أمن غزة وعائلته بغارة إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قائد الأمن الوطني في القطاع "جهاد محيسن" استشهد مع عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية.
ووصفت وسائل إعلام "جهاد محيسن" بأنه أحد قادة الحركة الإسلامية (حماس).
وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات.
وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.
وحذرت منظمات أممية من كارثة إنسانية وبيئية مع خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، ووجود جثامين شهداء تحت الأنقاض، مع انعدام المياه الصالحة للشرب.
الجزيرة
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