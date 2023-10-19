الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مواقعه لصواريخ موجهة من الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان، وتعرض عدة مواقع عسكرية لصواريخ موجهة.
وجاء في بيان الجيش، "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في الجليل الغربي تم رصد إطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث سقطت خمس منها في مناطق مفتوحة بينما تم اعتراض قذيفة واحدة".
وأضاف البيان: "كما وردت تقارير عن تعرض موقع عسكري لإطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات.
"كما تعرضت بعض المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق صواريخ موجهة".
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