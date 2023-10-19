الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مواقعه لصواريخ موجهة من الحدود اللبنانية

وأضاف البيان: "كما وردت تقارير عن تعرض موقع عسكري لإطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات. "كما تعرضت بعض المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق صواريخ موجهة".

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