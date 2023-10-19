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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مواقعه لصواريخ موجهة من الحدود اللبنانية

10/19/2023 10:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان، وتعرض عدة مواقع عسكرية لصواريخ موجهة.
وجاء في بيان الجيش، "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في الجليل الغربي تم رصد إطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث سقطت خمس منها في مناطق مفتوحة بينما تم اعتراض قذيفة واحدة".

وأضاف البيان: "كما وردت تقارير عن تعرض موقع عسكري لإطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات.
"كما تعرضت بعض المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق صواريخ موجهة".

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