طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 198 ألف طلب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي ما يشير إلى نمو قوي للوظائف لشهر آخر مع استمرار الأزمة في سوق العمل.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 13 ألفا إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.
MENAFN19102023000208011052ID1107271741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.