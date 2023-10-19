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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 198 ألف طلب

10/19/2023 10:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي ما يشير إلى نمو قوي للوظائف لشهر آخر مع استمرار الأزمة في سوق العمل.


وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 13 ألفا إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

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