دراسة تنبه من افتقار نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الشفافية



تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تكاثرت منذ إطلاق "تشات جي بي تي" إلى الشفافية في تصميمها، ما يشكل خطراً على التطبيقات التي ترتكز إليها تقنياً، بحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ونُشِرَت نتائجها الأربعاء.

وبيّن مؤشر جديد وضعه وأجرى حسابات على أساسه باحثون في هذه الجامعة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الأكثر شفافية بين النماذج العشرة التي أُخضِعَت للتقويم هو Llama 2 ("لاما 2")، وهو نظام ذكاء اصطناعي أطلقته مجموعة "ميتا" في يوليو الماضي ويمكن إعادة استخدامه

لكنّ هذا النموذج لا يوفّر في الواقع إلا 54 % من الشفافية المطلوبة، وهي نسبة غير كافية مقارنة بما يجب أن يحققه لكي يكون شفافاً، وفقاً لمعدّي الدراسة.

أما "تشات جي بي تي-4"، وهو المنتَج الرئيسي لشركة "أوبن إيه آي" التي تنتج روبوت ""تشات جي بي تي" الشهير والممَوَّلَة من "مايكروسوفت"، فلا تتعدى درجة شفافيته 48 %.

وحصلت على مراتب أدنى نماذج أخرى تلقى رواجاً، بينها "بالم-2" من "غوغل" و"كلود 2" من "انثروبيك" (الممولة من "أمازون").

وأوضح مدير الأبحاث في جامعة ستانفورد ريشي بوماساني في بيان إن درجة الشفافية المطلوب توافرها فيما يسمى "نماذج التأسيس" يجب أن تراوح بين 80 % و100 %".

وأوضح معدّو الدراسة أن الافتقار إلى الشفافية "يصعّب على الشركات معرفة ما إذا كان بإمكانها بناء تطبيقات بأمان تقوم على هذه النماذج، وعلى الأكاديميين الاعتماد على هذه النماذج في أبحاثهم".

ولاحظت الدراسة أن معظم الشركات لا تفصح عن مدى المحتوى المحميّ بحقوق المؤلف والمستخدم لتدريب نموذجها. كذلك لا تكشف الشركات عن استخدام العمالة البشرية لتصحيح بيانات التدريب، الأمر الذي قد يكون مشكلة كبيرة".

واسف بوماساني لكون "أي شركة لا تقدّم معلومات عن عدد المستخدمين الذين يعتمدون على نماذجها، ولا إحصاءات عن البلدان أو الأسواق التي تستخدمها".

وشرح معدّو الدراسة أن صنّاع السياسات والعاملين في الهيئات الناظمة يستطيعون استخدام مؤشر الشفافية هذا في المستقبل. وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وكندا عن رغبتهم في ظهور ذكاء اصطناعي أكثر شفافية.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الفائت مخاطباً قادة الشركات العاملة في هذا القطاع أن "الذكاء الاصطناعي يمثل وعداً كبيراً وضخماً بفرص مذهلة، ولكنه يمثل أيضاً مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي".

وكان هذا الموضوع على رأس أولويات قمة مجموعة السبع في اليابان في شهر مايو، ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي في نوفمبر المقبل.