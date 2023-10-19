غضب في مصر بعد حذف غوغل اسم سيناء من الخريطة .. ما القصة؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع.

ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.

وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".

وذكرت صفحة "صحيح مصر" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنها قامت بتدقيق تلك المعلومات وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأشارت إلى أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على غوغل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع

أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة، أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.

وشددت الصفحة على أن "الأمر متعلق بإظهار غوغل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتان باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".وقال أحد رواد مواقع التواصل: "غوجل مابس شالت اسم سيناء من الخريطة؟!.

وقال آخر: "خريطة مصر كلها مافيهاش زي ما كان موجود "شبه جزيرة سيناء"، قرب الخريطة على محافظة القاهرة والجيزة هتلاقيهم موجودين كمحافظات مش بس مدن.

قرب الخريطة على سينا هتلاقي حدود المحافظتين لكن أساميهم مش موجودة. وكانت موجودة قبل كدا

دا في غوغل مابس بس، اعمل ابديت وبص".

وكان لأحد رواد مواقع التواصل رأي آخر حيث أشار إلى أن : غوغل مابس وغوغل ايرث من زمان مش بيكتب شمال وجنوب سيناء، عواصم رئيسيه بس، لكن في مايكروسوفت اللي هو بنج مابس او اوبن ستريت مابس هتلاقي شمال وجنوب سيناء".



