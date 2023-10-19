الدولار الأمريكي أمام مخاطر قبل بيانات جديدة وخطاب باول

(MENAFN
- Your Mind Media ) استمر الدولار الأمريكي في رؤية بعض التقلبات بشكل عام وظل في اتجاه غير مؤكد نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك، قد يحافظ على اتجاهه الصعودي وظل قرب قمته الأخيرة المسجلة عند بداية الشهر.
بينما تستمر البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع وعوائد السندات المرتفعة في دعم العملة، تتوجه الأنظار إلى البيانات عن سوق العمل ومستويات التصنيع الاتية اليوم بالإضافة إلى تعليقات جيروم باول ومحافظين آخرين من الفيدرالي الأمريكي.
من المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى العام المقبل. لكن لا تزال بعض المخاطر لتشديد إضافي للسياسة النقدية. نتيجة لذلك، قد تؤدي بيانات وتعليقات اليوم إلى زيادة في التقلبات.
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