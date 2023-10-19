مجموعة "ثري دي اكس بي" تعزز آفاق الاستدامة في قطاع البناء من خلال طباعة ثلاثية الأبعاد صديقة للبيئة

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أكتوبر 2023: تسعى مجموعة "ثري دي اكس بي"، الرائدة في مجال حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة البناء، أن تتبنى مسارًا ملموسًا نحو تعزيز الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال التزامها القوي بتقليل التأثير البيئي لعمليات البناء، تتماشى تقنيات ومبادرات المجموعة مع مبادئ الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد.
وتماشياً مع المرسوم رقم (24) لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تظل مجموعة "ثري دي اكس بي" في الطليعة في تقديم حزمة متكاملة لحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء والتشييد. ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وتعزيز استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، ويستهدف تشييد 25% من المباني باستخدام هذه التقنية المبتكرة بحلول العام 2030.
وقال السيّد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "نحن في مجموعة "ثري دي اكس بي" ملتزمون بشدة بالمساهمة في تعزيز الاستدامة وتعميق ممارسات صديقة للبيئة في صناعة البناء من خلال حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد الرائدة. ومهمتنا تتلخص في دفع التغيير الإيجابي في هذه الصناعة من خلال الريادة في التطوير والمسؤولية في العمل".
وبهدف دمج تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 25 في المائة من المباني بحلول العام 2030، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق نحو صناعة البناء الأكثر استدامة وكفاءة. والاستدامة هي جوهر نموذج عمل مجموعة "ثري دي اكس بي"، حيث نفذّت الشركة عدداً من الممارسات لتقليل أثرها الكربوني والمساهمة في مستقبل أخضر.
توظيف ممارسات الاستدامة
وفي مجموعة "ثري دي اكس بي"، تبدأ الشركة من البداية الكاملة لعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ تعتمد بشكل أساسي على استخدام المواد المحلية والصديقة للبيئة، وذلك لتقليل انبعاثات النقل ودعم الاقتصادات المحلية. وعلاوة على ذلك، تم تصميم آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لهم لتكون فعّالة من حيث استهلاك الطاقة، حيث تعتمد على تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة أثناء عملية الطباعة. كما تلتزم مجموعة "ثري دي اكس بي" بفلسفة "الحد من الإهدار"، حيث يتم إعادة تدوير أو إعادة استخدام المواد الزائدة، مما يقلل من الفاقد ويعزز من دورة الاقتصاد.
تقديم فعالية ممارسات البناء الاستدامة
وتلعب فرع آليات مجموعة "ثري دي اكس بي" دوراً حاسماً في دعم ممارسات البناء والاستدامة. إذ تستخدم طابعات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة والمطوّرة من قبل الشركة، أساليب وضع دقيقة، مما يقلل من فاقد المواد ويضمن استهلاكها بشكل مثالي. ويتيح تصميم هذه الطابعات بشكلٍ قابل للتعديل بإجراء الترقيات والاستبدال بسهولة، مما يعزز من عمرها الافتراضي ويقلل من الحاجة إلى معدات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطابعات بإمكانيات للمراقبة عن بعد، مما يمكن من تحليل وتحسين العمليات الطباعية في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى مزيد من التوفير في الوقت والموارد.
الميكرو-خرسانة من أجل مستقبل أخضر
أما في مواجهة تحديات الاستدامة في صناعة البناء، فإن فرع الميكرو-خرسانة التابع لـمجموعة "ثري دي اكس بي" يأتي لتلبية هذه الاحتياجات، حيث قامت الشركة بتطوير تركيبات ميكرو-خرسانة صديقة للبيئة، مما يقلل من الحاجة إلى الإسمنت التقليدي ويقلل من انبعاثات الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج هذا المزيج إلى كميات أقل من المياه، ما يخفف من الضغط على موارد المياه المحلية أثناء عمليات البناء. وتتميز منتجات الميكرو-خرسانة لدى مجموعة "ثري دي اكس بي" بخصائص استثنائية تجعل الهياكل تدوم لفترات أطول، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى إصلاحات واستبدال متكررة ويسهم في تقليل الفاقد.
توفير الكلفة في مشاريع البناء في دولة الإمارات
وتقدم التقنية الابتكارية لـمجموعة "ثري دي اكس بي" عددا من الفوائد التوفيرية الكبيرة في مشاريع البناء في دولة الإمارات. وبفضل إمكانية البناء السريعة التي توفرها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتم تقليل تكاليف العمالة وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع بشكل كبير. ومن خلال وضع المواد بدقة، يتم تقليل الفاقد إلى الحد الأدنى، مما يعزز من استغلال أمثل للمواد وتقليل التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي المتانة المميزة للهياكل التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية مجموعة "ثري دي اكس بي" إلى تقليل تكاليف الصيانة على المدى البعيد، وبالتالي تعزيز الكفاءة التكليفية.
الالتزام بتقليل الأثر الكربوني
وتلتزم مجموعة “ثري دي اكس بي" بشكل عميق بتقليل الأثر الكربوني المرتبط بحلولها للطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن خلال البحث والتطوير، تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير مواد وعمليات طباعة أكثر استدامة والتي تنتج أقل انبعاثات كربونية. وبالتعاون مع الدوائر الحكومية والجامعات والخبراء، تضمن مجموعة "ثري دي اكس بي" تطبيق أحدث الممارسات الاستدامة في عملياتها. وتشارك الشركة بنشاط في برامج تعويض الكربون للتخفيف من أثر الانبعاثات لا يمكن تجنبها خلال عملياتها.
ومع استمرار مجموعة "ثري دي اكس بي" في قيادة الممارسات الاستدامة في صناعة البناء، يظل التزامها بخلق مستقبل أخضر ثابتاً.
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