الديون التقنية تعيق النمو والتحول في حوالي نصف الشركات في العالم

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أكتوبر 2023 — كشفت دراسة أجرتها شركة دي إكس سي تكنولوجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DXC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، أن نحو نصف المدراء التنفيذيين (46%) يرون بأن الديون التقنية هي المخرب الصامت الذي يعيق قدرتهم على الابتكار والنمو.
وتمثل الديون التقنية التكلفة الضمنية لإعادة العمل، والناتجة عن اختيار حل "أدنى مستوى ولكن سريع" بدلاً من اختيار الحل التكنولوجي "المناسب". بمعنى آخر، على الرغم من أن الاستثمار الأول قد يكون ناجحاً في الوقت الحالي، إلا أنه قد يفشل في الصمود مع مرور الوقت. وتميل الديون التقنية إلى أن تكون سلسلة من المقايضات التي تؤدي إلى تحسين جانبي، ويصبح التراجع عنها أمراً صعباً بشكل متزايد. وعلى الرغم من اختلاف الديون التقنية عن التقادم أو الاستهلاك، إلا أن قيمتها قد تبلغ المليارات بالنسبة لمعظم المؤسسات الكبيرة، وتنطوي على آثار بعيدة المدى تكلف الشركة خسارة في مواهبها، وخفضاً في إنتاجيتها، وزيادة في المخاطر الأمنية التي تتعرض لها، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل نجاح المؤسسة وتؤثر سلباً في سعر أسهمها.
ويتطرق استطلاع رأي عالمي بعنوان "تبني التحديث: من الديون التقنية إلى النمو"، تم إجراؤه بتكليف من فريق DXC Leading Edge، وشمل 750 من المدراء التنفيذيين في مجال المعلومات والتكنولوجيا، إلى قضية سبب إعادة صياغة الديون التقنية من مجرد مشكلة تحتاج إلى حل، إلى أمر يجب التصدي له والتعامل معه في إطار جهود التحديث في أي مؤسسة.
ويشير التقرير إلى أن هناك أزمة مساءلة فيما يتعلق بالديون التقنية. وقد أقر 99% من المدراء التنفيذيين المشاركين في استطلاع الرأي، بأن الديون التقنية تشكل خطراً على مؤسساتهم، على الرغم من أن ثلاثة أرباعهم لا يزالون يعتقدون أن قيادة أقسام تكنولوجيا المعلومات يجب أن تتحمل وحدها المسؤولية عن هذا الأمر.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايكل كوركوران، المسؤول العالمي للتحليلات والهندسة لدى شركة دي إكس سي تكنولوجي: "نحن الآن في حقبة يتسارع فيها الابتكار التكنولوجي بسرعة غير مسبوقة، ونشهد تغيراً متسارعاً في الطريقة التي نعمل فيها على بناء وتنمية وتمكين فرقنا وعملائنا، ولهذا لا بد أن يتغير أيضاً نهجنا في إدارة عملية التحديث. ويؤدي انتشار الديون التقنية عبر المؤسسة في بعض الأحيان، إلى صعوبة ابتعاد القادة عن وجهة نظر فريقهم، وهنا بالتحديد يمكن لطرف ثالث محايد أن يقدم رؤية شاملة تتيح للقادة التفكير وفق منظور جديد. وإذا لم يلتزم قادة الأعمال بالتصدي لموضوع الديون التقنية الآن ومعالجتها، فسوف يؤدي ذلك إلى خسارة في الموارد والإنتاجية والمواهب، وستكون له آثار أمنية هائلة".
كما أن نقص الوعي بين قادة الأعمال له تأثير كبير على قدرتهم على إدارة الديون التقنية. وقد عبّر التنفيذيون المشاركون في استطلاع الرأي بشكل واضح بأن هناك عوائق أمام التقدم تعيق جهود التحديث في مؤسساتهم. ويرى 47% منهم أن العوائق المعرفية مهمة للغاية أو بالغة الأهمية، بينما أشار 38% منهم إلى أنهم يرون أن العوائق الثقافية أكثر أهمية.
وقد وجدت دراسة دي إكس سي أن المؤسسات يمكن أن تحقق وفورات في التكاليف بنسبة 39% من جرّاء تخفيض الديون التقنية، كما ستكون قادرة على سحب 37% من التطبيقات الزائدة عن الحاجة، وانطلاقاً من هنا حددت الشركة خطة من أربع خطوات لسداد الديون الحالية وتجنبها في المستقبل:
1. التعامل مع ديون المؤسسة على أنها تحديثات
يعد تحديد الديون التقنية للمؤسسة بشكل دقيق وسيلة لضمان وضوح رؤية مسار التحديث المطلوب. وينبغي تغيير عقلية الشركة نحو التركيز على المستقبل. وهذا هو الوقت المناسب لإجراء حوار صريح على المستوى التنفيذي لتقييم وضع المؤسسة.
2. تحديد الفرص
تكمن الخطوة الأولى في تحديد فرص التحديث في توسيع الدائرة إلى ما هو أبعد من مساءلة قضية تكنولوجيا المعلومات. ويجب أن يقود كلٌّ من المدير التنفيذي للمعلومات والمدير التنفيذي للتكنولوجيا عملية التحديث هذه، إلا أن الفريق التنفيذي بأكمله هو مسؤول عن نجاحها. ويعد التنسيق بين الجانب التجاري والذراع التقني للمؤسسة أمراً بالغ الأهمية. ويحظى مدراء للتكنولوجيا ومدراء المعلومات بمكانة فريدة تمكنهم من إيصال ديون المؤسسة التقنية بشكل فعال إلى المدراء التنفيذيين وأصحاب المصلحة التجاريين على نطاق أوسع، وبدعم من المدير المالي. ويعد طرح القضية بشكل واضح ومقنع لتمكين التعاون الفعال هو الخطوة التالية لهؤلاء القادة.
3. إزالة المعوقات
تمتاز كل صناعة بملف تعريف فريد من نوعه ومختلف عما سواه، كما هو الحال مع كل مؤسسة. ولذلك، فإن إزالة المعوقات التنظيمية هي مسألة تنطوي على تحديد هذه المعوقات في ضوء مخزون الشركة وخرائط واردلي. ويجب استخدام ملف التعريف الخاص بالصناعة كخط أساس، والقيام بتعديله بما يناسب احتياجات كل مؤسسة على حدة.
4. التنظيم بهدف التنفيذ
بعد نقل المحادثة إلى المكان المطلوب، وتحديد العوائق والاتفاق على جميع القضايا ذات الصلة، يمكن للمؤسسة بعد ذلك التركيز على الأهداف والأثر المرغوب للأنشطة المطلوبة. ويعد التحديث عملية تعاونية مستمرة، ولا تشمل أقسام تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل المؤسسة بأكملها. وعندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإن الفوائد ستكون ملموسة على امتداد المؤسسة بأكملها. ويجب تنفيذ دراسة جدوى عبر مختلف فروع المؤسسة، بدءاً من توفير التكاليف إلى خفض الكربون، إلى جعل الحياة العملية للموظفين أكثر سلاسة. وعندما يتم التعامل مع الديون التقنية للمؤسسة بوضوح وشفافية وتحديدها بشكل كامل، يمكن تسويتها وفهمها وإدارتها بشكل مدروس، كجزء من الميزانية العمومية لشركة سليمة.
وفي سياق متصل، قال ديف ريد، مدير الأبحاث في فريق DXC Leading Edge: "تعد الديون التقنية موضوعاً دائم الطرح عبر تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، ورغم أنه معروف منذ فترة طويلة، إلا أنه غالباً ما يكون غير مفهوم بالشكل الصحيح. ومع استمرار تراكم هذه التكنولوجيات، فإن العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم تعتبرها تحدياً كبيراً، مما يعيق قدرتها على التحول وخدمة عملائها في المستقبل. ونحن نصدر اليوم هذه الدراسة التاريخية لمساعدة عملائنا وشركائنا على التصدي لهذه المشكلة بشكل مباشر، والبدء في جني فوائد التحديث والتحول التي وعدنا بها منذ فترة طويلة والتي لا يزال من الصعب تحقيقها رغم ذلك."
وفضلاً عن الطرق الأربع السابقة التي يمكن للمؤسسات من خلالها تسوية ديونها التقنية، قدمت شركة دي إكس سي دراسة "تدقيق الديون التقنية"، والذي يمكن لقادة الأعمال اتباعه على الفور لفهم مستوى الديون التقنية في مؤسساتهم، وأين تكمن العوائق التي تحول دون التعامل مع مشكلة الديون التقنية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على:
• دراسة "الديون التقنية" من شركة دي إكس سي: إعادة صياغة الديون التقنية
• التقرير البحثي لفريق DXC Leading Edge: "تبني التحديث: من الديون التقنية إلى النمو"
منهجية الدراسة
أجرى فريق DXC Leading Edge في عام 2023، دراسة استقصائية شملت 750 مديراً تنفيذياً عالمياً لتكنولوجيا المعلومات، بمستوى ثقة يبلغ 95%. وشمل الاستطلاع مجموعة من القيادات العليا مكونة من 50% من الرؤساء التنفيذيين للمعلومات أو الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا؛ أما النصف الآخر فهم على مستوى نائب الرئيس أو أعلى من القادة. ويعتبر هذا الاستطلاع استطلاع رأي عالمي النطاق حيث تتراوح إيرادات الشركات المشاركة في الدراسة من مليار دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي أو أكثر. وينحدر المشاركون من صناعات عديدة مختلفة، مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال؛ التأمين؛ الفضاء الجوي والدفاع؛ التكنولوجيا والإعلام والاتصالات؛ السفر والنقل والضيافة؛ الطاقة والمرافق والنفط والغا.
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